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    Сергей Прядкин: «Ни одна европейская лига, в том числе АПЛ, не делает календарь сразу на весь сезон. Это невозможно»

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия РФПЛ календарь

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о практике лиги по составлению календаря не на весь сезон сразу.

    «Мы вам дадим аналог западных лиг. У нас команды играют в еврокубках. Мы не можем давать календарь до жеребьевки групповых турниров.

    Сделаем таблицу на год, наложим туда матчи национальной сборной, наложим все этапы еврокубков, игры сборной. И тогда вы увидите, какие окошки могут появиться.

    Болельщики тоже относятся к этому с пониманием, они знают, что сделать это невозможно. Так не делает ни одна в мире лига, в том числе английская. Ни одна европейская лига не делает календарь сразу на весь год, потому что это невозможно.

    У нас пять команд участвуют в еврокубках, а с сезона-2018/19 их будет шесть. Мы не можем это дать, потому что не знаем, как пойдут наши клубы по этапам еврокубков. Надо действовать поэтапно», – сказал Прядкин.

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