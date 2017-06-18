Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о практике лиги по составлению календаря не на весь сезон сразу.

«Мы вам дадим аналог западных лиг. У нас команды играют в еврокубках. Мы не можем давать календарь до жеребьевки групповых турниров.

Сделаем таблицу на год, наложим туда матчи национальной сборной, наложим все этапы еврокубков, игры сборной. И тогда вы увидите, какие окошки могут появиться.

Болельщики тоже относятся к этому с пониманием, они знают, что сделать это невозможно. Так не делает ни одна в мире лига, в том числе английская. Ни одна европейская лига не делает календарь сразу на весь год, потому что это невозможно.

У нас пять команд участвуют в еврокубках, а с сезона-2018/19 их будет шесть. Мы не можем это дать, потому что не знаем, как пойдут наши клубы по этапам еврокубков. Надо действовать поэтапно», – сказал Прядкин.