Виталий Мутко о проекте календаря РФПЛ: «В нем есть изъяны. Мне странно видеть дату игры – 10 декабря»
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря РФПЛ на сезон-2017/18.
«Дело в том, что эта была некая структура календаря РФПЛ, а не итоговая версия, поэтому она изначально не предназначалась для публикации. В ней есть изъяны.
Мне, например, странно видеть дату игры – 10 декабря. В этом случае, наверное, нужно проводить эти матчи в южных регионах, а не северных.
РФПЛ предстоит провести последний чемпионат России перед ЧМ-2018. Естественно, его надо организовать на высоком уровне. Это значит, что календарь РФПЛ должен быть очень ясным и понятным, содержать в себе разумные решения.
Условно говоря, нельзя играть в Хабаровске, а через два дня выходить на матч Лиги чемпионов, если мы хотим чего-то добиться. Нужно подумать о том, чтобы создать комфортные условия для болельщиков.
Необходимо разводить по времени топовые матчи и общественно значимые телепрограммы. По всем этим вопросам нам нужно еще поработать.
Если подойти к делу с умом, то будет расти аудитория, увеличится посещаемость матчей. Календарь РФПЛ должен быть грамотно составлен и незыблем, чтобы не было никаких переносов.
Хочу подчеркнуть, что мы не вмешиваемся в дела лиги, она самостоятельна в решениях. Наша задача – обеспечить интересы национальной команды, поддержать отечественные клубы на международной арене, защитить интересы болельщиков и наши маркетинговые возможности», – сказал Мутко.
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