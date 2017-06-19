Виталий Мутко о проекте календаря РФПЛ: «В нем есть изъяны. Мне странно видеть дату игры – 10 декабря»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря на сезон-2017/18.

«Дело в том, что эта была некая структура календаря РФПЛ, а не итоговая версия, поэтому она изначально не предназначалась для публикации. В ней есть изъяны.

Мне, например, странно видеть дату игры – 10 декабря. В этом случае, наверное, нужно проводить эти матчи в южных регионах, а не северных.

РФПЛ предстоит провести последний чемпионат России перед ЧМ-2018. Естественно, его надо организовать на высоком уровне. Это значит, что календарь РФПЛ должен быть очень ясным и понятным, содержать в себе разумные решения.

Условно говоря, нельзя играть в , а через два дня выходить на матч Лиги чемпионов, если мы хотим чего-то добиться. Нужно подумать о том, чтобы создать комфортные условия для болельщиков.

Необходимо разводить по времени топовые матчи и общественно значимые телепрограммы. По всем этим вопросам нам нужно еще поработать.

Если подойти к делу с умом, то будет расти аудитория, увеличится посещаемость матчей. Календарь РФПЛ должен быть грамотно составлен и незыблем, чтобы не было никаких переносов.

Хочу подчеркнуть, что мы не вмешиваемся в дела лиги, она самостоятельна в решениях. Наша задача – обеспечить интересы национальной команды, поддержать отечественные клубы на международной арене, защитить интересы болельщиков и наши маркетинговые возможности», – сказал Мутко.

Сергей Прядкин: «Ни одна европейская лига, в том числе АПЛ, не делает календарь сразу на весь сезон. Это невозможно»

Последний тур РФПЛ до зимней паузы намечен на 10 декабря