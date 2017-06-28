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    Дмитрий Полоз о «Зените»: «Очень рад, что попал в такой великий клуб. Он станет одним из лучших в Европе»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Дмитрий Полоз

    Полузащитник Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в «Зенит».

    – Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад.

    – Вы с кем-то советовались перед переходом?

    – У ребят в сборной просто интересовался, как обстановка в команде. А так – советовался с семьей, с родителями, с женой. 

    – И что сказали ребята?

    – Ребята отзывались положительно, сказали, что, конечно, мы тебя ждем.

    – А с Новосельцевым, Терентьевым и Нобоа удалось уже поговорить о клубе?

    – Нет, с ребятами в команде непосредственно не общался.

    – Как считаете, они облегчат вам адаптацию?

    – Да, в принципе, я думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом.

    Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» – это, как говорится, неплохо.

    – Возможность поработать с Манчини тоже повлияла?

    – Да, это стало одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад.

    Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.

    – Когда планируете присоединиться к команде? 

    – По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург. 

    – Вы уже сыграли на новом стадионе. Как он вам?

    – Очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с «Краснодаром», со «Спартаком» по уровню. Очень хорошее осталось впечатление.

    Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако, думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим, – сказал Полоз.

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    • Станет чемпионом
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      29%

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