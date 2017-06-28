Полузащитник Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в .

– Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад.

– Вы с кем-то советовались перед переходом?

– У ребят в сборной просто интересовался, как обстановка в команде. А так – советовался с семьей, с родителями, с женой.



– И что сказали ребята?

– Ребята отзывались положительно, сказали, что, конечно, мы тебя ждем.



– А с Новосельцевым, Терентьевым и Нобоа удалось уже поговорить о клубе?

– Нет, с ребятами в команде непосредственно не общался.



– Как считаете, они облегчат вам адаптацию?

– Да, в принципе, я думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом.

Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» – это, как говорится, неплохо.



– Возможность поработать с Манчини тоже повлияла?

– Да, это стало одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад.

Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.



– Когда планируете присоединиться к команде?

– По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург.



– Вы уже сыграли на новом стадионе. Как он вам?

– Очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с «Краснодаром», со «Спартаком» по уровню. Очень хорошее осталось впечатление.

Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако, думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим, – сказал Полоз.