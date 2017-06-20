Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Чемпионат»: Ерохин переходит в «Зенит»

    Теги Зенит Ростов Премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин продолжит карьеру в «Зените».

    Клубы согласовали трансфер 27-летнего хавбека, утверждает Чемпионат.com.

    Ерохин выступал за «Ростов» в 2016 году, играл за Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

    Еще он играл за молдавский «Шериф», «Краснодар» и «СКА-Хабаровск».

    Сейчас игрок пребывает в расположении сборной России, которая выступает в Кубке конфедераций.

    Ранее появилась информация, что в «Зенит» также переходит еще один хавбек «Ростова» Дмитрий Полоз.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться