«Чемпионат»: Ерохин переходит в «Зенит»
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин продолжит карьеру в «Зените».
Клубы согласовали трансфер 27-летнего хавбека, утверждает Чемпионат.com.
Ерохин выступал за «Ростов» в 2016 году, играл за Лиге чемпионов и в Лиге Европы.
Еще он играл за молдавский «Шериф», «Краснодар» и «СКА-Хабаровск».
Сейчас игрок пребывает в расположении сборной России, которая выступает в Кубке конфедераций.
Ранее появилась информация, что в «Зенит» также переходит еще один хавбек «Ростова» Дмитрий Полоз.
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