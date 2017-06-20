Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин продолжит карьеру в «Зените».

Клубы согласовали трансфер 27-летнего хавбека, утверждает Чемпионат.com.

Ерохин выступал за «Ростов» в 2016 году, играл за Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Еще он играл за молдавский «Шериф», «Краснодар» и «СКА-Хабаровск».

Сейчас игрок пребывает в расположении сборной России, которая выступает в Кубке конфедераций.

Ранее появилась информация, что в «Зенит» также переходит еще один хавбек «Ростова» Дмитрий Полоз.