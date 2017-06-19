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    «Ювентус» не продал Сандро «Челси» за 63 млн евро и предложил игроку новый контракт

    Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Алекс Сандро

    Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил от клуба предложение о заключении нового соглашения.

    Туринцы отклонили уже три предложения «Челси» о трансфере 26-летнего бразильца за 50, 60 и 63 миллиона евро.

    «Ювентус» предложил Сандро новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.

    При этом итальянцы не будут удерживать игрока против воли, если Сандро решит уйти в другую команду.

    Подробную статистику выступлений футболиста смотрите здесь.

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