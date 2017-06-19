«Ювентус» не продал Сандро «Челси» за 63 млн евро и предложил игроку новый контракт
Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро получил от клуба предложение о заключении нового соглашения.
Туринцы отклонили уже три предложения «Челси» о трансфере 26-летнего бразильца за 50, 60 и 63 миллиона евро.
«Ювентус» предложил Сандро новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.
При этом итальянцы не будут удерживать игрока против воли, если Сандро решит уйти в другую команду.
Подробную статистику выступлений футболиста смотрите здесь.
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