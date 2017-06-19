«Ювентус» не продал Сандро «Челси» за 63 млн евро и предложил игроку новый контракт

Левый защитник Алекс Сандро получил от клуба предложение о заключении нового соглашения.

Туринцы отклонили уже три предложения «Челси» о трансфере 26-летнего бразильца за 50, 60 и 63 миллиона евро.

«Ювентус» предложил Сандро новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Daily Mail со ссылкой на Tuttosport.

При этом итальянцы не будут удерживать игрока против воли, если Сандро решит уйти в другую команду.

Подробную статистику выступлений футболиста смотрите здесь.