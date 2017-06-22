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    Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес происшествия

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает себя невиновным и не планирует выплачивать налоговую задолженность в размере 14,7 млн евро. 

    Ранее сообщалось, что футболист может выплатить требуемую сумму налоговым органам Испании, чтобы избежать судебного преследования.

    31 июля пройдет процесс по делу Роналду, на нем будет присутствовать и сам игрок. Португалец уже нанял двух юристов, которые будут защищать его интересы в суде.

    Предполагается, что из-за обвинения в неуплате налогов Роналду может покинуть «Реал» этим летом.

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