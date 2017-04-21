«Ювентус» требует у «Ман Сити» 50 млн фунтов за Бонуччи
«Манчестер Сити» по-прежнему хочет заполучить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.
По информации The Telegraph, «Сити» направил туринцам неформальный запрос о стоимости игрока. «Юве» оценивает Бонуччи, которому в понедельник исполнится 30 лет, в 50 миллионов фунтов (приблизительно 60 миллионов евро). Это рекордная сумма для трансфера защитника.
Издание утверждает, что Хосеп Гвардиола сделал Бонуччи приоритетной целью летнего трансферного окна, поскольку клуб нуждается в усилении центра защиты.
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