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    «Ювентус» требует у «Ман Сити» 50 млн фунтов за Бонуччи

    Теги Леонардо Бонуччи Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» по-прежнему хочет заполучить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

    По информации The Telegraph, «Сити» направил туринцам неформальный запрос о стоимости игрока. «Юве» оценивает Бонуччи, которому в понедельник исполнится 30 лет, в 50 миллионов фунтов (приблизительно 60 миллионов евро). Это рекордная сумма для трансфера защитника.

    Издание утверждает, что Хосеп Гвардиола сделал Бонуччи приоритетной целью летнего трансферного окна, поскольку клуб нуждается в усилении центра защиты.

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