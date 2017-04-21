«Ювентус» требует у «Ман Сити» 50 млн фунтов за Бонуччи

«Манчестер Сити» по-прежнему хочет заполучить защитника Леонардо Бонуччи.

По информации The Telegraph, «Сити» направил туринцам неформальный запрос о стоимости игрока. «Юве» оценивает Бонуччи, которому в понедельник исполнится 30 лет, в 50 миллионов фунтов (приблизительно 60 миллионов евро). Это рекордная сумма для трансфера защитника.

Издание утверждает, что сделал Бонуччи приоритетной целью летнего трансферного окна, поскольку клуб нуждается в усилении центра защиты.