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    Роналду хочет перейти в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду намерен продолжить карьеру в «ПСЖ».

    Сообщается, что после Кубка конфедераций португалец планирует встретиться с президентом мадридцев Флорентино Пересом и рассказать ему о предложении от парижского клуба.

    Роналду хочет покинуть «Реал», оставшись при этом в европейском футболе.

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» готов предложить за него 100–150 миллионов евро и платить 30 миллионов в год.

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