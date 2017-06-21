«ПСЖ» готов предложить за Роналду 100-150 млн евро, но может сделать выбор в пользу Мбаппе
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на L’Equipe.
Парижане согласны предложить за 32-летнего форварда 100-150 миллионов евро, но «Реал» хотел бы получить больше, а «ПСЖ» из-за возраста игрока не готов удовлетворить запросы мадридцев.
Трансферный бюджет французской команды составляет 200 миллионов евро. В связи с этим «ПСЖ» может сделать выбор в пользу 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе – приобрести обоих футболистов клуб не сможет.
Напомним, нападающий грозился покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.
Роналду удовлетворен поддержкой Переса, останется ли он в «Реале» – зависит от личного разговора
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