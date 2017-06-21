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    «ПСЖ» готов предложить за Роналду 100-150 млн евро, но может сделать выбор в пользу Мбаппе

    Теги ПСЖ Монако Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по-прежнему интересен «Пари Сен-Жермен», сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

    Парижане согласны предложить за 32-летнего форварда 100-150 миллионов евро, но «Реал» хотел бы получить больше, а «ПСЖ» из-за возраста игрока не готов удовлетворить запросы мадридцев.

    Трансферный бюджет французской команды составляет 200 миллионов евро. В связи с этим «ПСЖ» может сделать выбор в пользу 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе – приобрести обоих футболистов клуб не сможет.

    Напомним, нападающий грозился покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. 

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