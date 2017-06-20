Моуринью против трансфера Роналду в «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду, планирующий покинуть , скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «МЮ» выступает против трансфера 32-летнего капитана сборной Португалии.

Тренер уже изложил руководству клуба из Манчестера свои аргументы: возраст, большая сумма трансфера (200 миллионов евро) и высокая зарплата (25 миллионов евро в год).

Кроме того, Моуринью просто не хочет видеть в своей команде Роналду. Возможно, дело в том, что игрок и тренер не очень хорошо расстались после совместной работы в .

Причиной отказа Моуринью от Роналду также может быть предполагаемый спад в игре португальца и неверие в реальные намения футболиста уйти из мадридского клуба.

При этом вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заинтересован в возвращении Роналду. Моуринью же намерен приобрести форварда «Реала» Альваро Морату, несмотря на желание Роналду перейти именно в «МЮ».

Теперь наиболее вероятный вариант для Роналду – переход в , который ранее предлагал за игрока 120 миллионов евро.

Напомним, нападающий планирует покинуть из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!