Моуринью против трансфера Роналду в «МЮ»
Нападающий Криштиану Роналду, планирующий покинуть «Реал», скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью выступает против трансфера 32-летнего капитана сборной Португалии.
Тренер уже изложил руководству клуба из Манчестера свои аргументы: возраст, большая сумма трансфера (200 миллионов евро) и высокая зарплата (25 миллионов евро в год).
Кроме того, Моуринью просто не хочет видеть в своей команде Роналду. Возможно, дело в том, что игрок и тренер не очень хорошо расстались после совместной работы в «Реале».
Причиной отказа Моуринью от Роналду также может быть предполагаемый спад в игре португальца и неверие в реальные намения футболиста уйти из мадридского клуба.
При этом вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заинтересован в возвращении Роналду. Моуринью же намерен приобрести форварда «Реала» Альваро Морату, несмотря на желание Роналду перейти именно в «МЮ».
Теперь наиболее вероятный вариант для Роналду – переход в «ПСЖ», который ранее предлагал за игрока 120 миллионов евро.
Напомним, нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.
Опрос
Сколько бы вы заплатили за Криштиану?
- Точно меньше 100 млн34%
- 100-150 млн42%
- 200 млн24%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.