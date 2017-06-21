На матчи Кубка конфедераций продано более 400 тысяч билетов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, сколько билетов продано на матчи Кубка конфедераций.

О билетах

«На сегодня продано более 400 тысяч билетов. ФИФА удовлетворена посещаемостью матчей.

В этом плане у нас все идет нормально. Но мы надеемся, что у людей появится еще больше желания приобретать билеты на игры. Этот турнир не полностью раскручен, недооценен.

О программе для малоимущих

«Это билеты, которые оргкомитет и страна-организатор могли бы распространить для различных социальных групп, малоимущих и социально незащищенных слоев общества.

На самый большой стадион [в Санкт-Петербурге] это было не больше пяти тысяч билетов. Билеты были выпущены, и программа сразу была закрыта».

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Всего будет сыграно 16 матчей.

Матчи первого тура Кубка конфедераций посетили более 145 тысяч зрителей