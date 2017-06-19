Матч Австралии и Германии (2:3) в рамках первого тура Кубка конфедераций не вызвал ажиотажа в Сочи, где проходила игра.

Игру посетили 28605 зрителей при вместимости стадиона «Фишт» около 48 тысяч человек.

Стоит заметить, что матч начался в 18.00 по московскому (и местному) времени.