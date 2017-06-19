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    Австралия – Германия. Матч посетили 28605 зрителей

    Теги сборная Германии сборная Австралии болельщики Кубок конфедераций Олимпийский стадион Сочи

    Матч Австралии и Германии (2:3) в рамках первого тура Кубка конфедераций не вызвал ажиотажа в Сочи, где проходила игра.

    Игру посетили 28605 зрителей при вместимости стадиона «Фишт» около 48 тысяч человек.

    Стоит заметить, что матч начался в 18.00 по московскому (и местному) времени.

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    Самая мощная сборная первого тура?

    4916 голосов 37
    • Россия
      19%
    • Германия
      25%
    • Чили
      32%
    • Мексика
      12%
    • Португалия
      12%

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