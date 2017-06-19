Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался о посещаемости стартовых матчей Кубка конфедераций.

«Посещаемость могла бы быть и выше, но то, что мы видим, – это объективная цифра.

Понятно, что все хотят попасть на матчи с участием сборной России, но неплохая поддержка и на других играх.

В целом мы довольны посещаемостью», – сказал Мутко.

По словам Мутко билетной программой занимается ФИФА. Особенно хорошо раскупаются билеты четвертой категории, предназначенные для граждан РФ.

Матч Россия – Новая Зеландия (2:0) в Санкт-Петербурге посетил 50 251 зритель, на встречу Мексики и Португалии (2:2) в Казани пришли 34 372 болельщика, а игру Камерун – Чили (0:2) в Москве посмотрели 33 492 человека.

Что будет, если назначить церемонию открытия за два часа до матча