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    Флорентино Перес: «Реал» не получал предложений ни по Роналду, ни по Хамесу, ни по Морате»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Хамес Родригес Альваро Мората

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.

    «Я не обсуждал это с Криштиану. В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне.

    Я узнал о произошедшем из газет. Сейчас у меня нет никакого решения. Не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. У него, как и у других футболистов, есть контракт с клубом, и он является игроком «Реала». Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

    На данный момент мы не получили ни одного предложения ни по Роналду, ни по Хамесу, ни по Морате, как утверждается в некоторых СМИ», – сказал Перес.

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