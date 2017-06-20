Флорентино Перес: «Реал» не получал предложений ни по Роналду, ни по Хамесу, ни по Морате»
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.
«Я не обсуждал это с Криштиану. В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне.
Я узнал о произошедшем из газет. Сейчас у меня нет никакого решения. Не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. У него, как и у других футболистов, есть контракт с клубом, и он является игроком «Реала». Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
На данный момент мы не получили ни одного предложения ни по Роналду, ни по Хамесу, ни по Морате, как утверждается в некоторых СМИ», – сказал Перес.
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