Президент Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего .

«Я не обсуждал это с Криштиану. В последний раз я общался с Роналду после финала Лиги чемпионов в Кардиффе, мы говорили о следующем сезоне.

Я узнал о произошедшем из газет. Сейчас у меня нет никакого решения. Не знаю, что случилось, все это странно. Я буду разговаривать с ним после Кубка конфедераций. У него, как и у других футболистов, есть контракт с клубом, и он является игроком «Реала». Сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

На данный момент мы не получили ни одного предложения ни по Роналду, ни по Хамесу, ни по Морате, как утверждается в некоторых СМИ», – сказал Перес.