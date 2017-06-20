Манолас согласился перейти в «Зенит»

Журналист Corriere dello Sport Гвидо Д’Убальдо поделился информацией о возможном переходе в защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

«Манчини хочет видеть его в , и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.

Теперь клубы должны договориться между собой», -заявил Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга готов платить 26-летнему греку 3,5 миллиона евро в год.