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    Манолас согласился перейти в «Зенит»

    Теги Зенит Рома Роберто Манчини Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Костас Манолас

    Журналист Corriere dello Sport Гвидо Д’Убальдо поделился информацией о возможном переходе в «Зенит» защитника «Ромы» Костаса Маноласа.

    «Манчини хочет видеть его в «Зените», и игрок уже дал согласие, потому что ему предложили более высокую зарплату – почти вдвое больше, чем он получает в Риме.

    Теперь клубы должны договориться между собой», -заявил Д’Убальдо в эфире римского Radio Radio.

    Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга готов платить 26-летнему греку 3,5 миллиона евро в год.

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