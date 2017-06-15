«Рома» отказалась продать Паредеса и Маноласа «Зениту» за 50 млн евро, запросив 80 млн
«Зенит» не может договориться с «Ромой» о трансферах хавбека Леандро Паредеса и защитника Костаса Маноласа.
Сообщается, что питерцы предлагали за аргентинца и грека в общей сложности 50 миллионов евро, но новый спортивный директор итальянского клуба Мончи через посредников ответил отказом.
«Рома» требует за Паредеса и Маноласа 80 миллионов – по 40 миллионов за каждого.
Что касается личных контрактов, то «Зенит» готов платить Маноласу 4 миллиона евро в год.
Ранее стало известно, что Паредесу сине-бело-голубые предлагают оклад в размере 3 миллионов за сезон.
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