53 болельщика получили запрет на посещение стадионов после финала Кубка России
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о том, какие наказания получили болельщики, участвовавшие в беспорядках в финале Кубка России «Урал» – «Локомотив» (0:2).
«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам.
12 человек получили различные сроки ареста – от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами.
Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки – от полугода до трех лет», – сообщил Маркин.
После первого гола на 76-й минуте некоторые болельщики «Локомотива» прорвались на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка.
Кроме того, на трибуне фанатов москвичей была драка, после которой одному человеку потребовалась госпитализация.
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