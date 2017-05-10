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    53 болельщика получили запрет на посещение стадионов после финала Кубка России

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия Кубок России болельщики Урал Олимпийский стадион Сочи стадионы Владимир Маркин

    Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о том, какие наказания получили болельщики, участвовавшие в беспорядках в финале Кубка России «Урал» – «Локомотив» (0:2).

    «По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам.

    12 человек получили различные сроки ареста – от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами.

    Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки – от полугода до трех лет», – сообщил Маркин.

    После первого гола на 76-й минуте некоторые болельщики «Локомотива» прорвались на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка.

    Кроме того, на трибуне фанатов москвичей была драка, после которой одному человеку потребовалась госпитализация.

    «Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»

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