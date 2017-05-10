53 болельщика получили запрет на посещение стадионов после финала Кубка России

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о том, какие наказания получили болельщики, участвовавшие в беспорядках в финале Кубка России «Урал» – (0:2).

«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам.

12 человек получили различные сроки ареста – от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами.

Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки – от полугода до трех лет», – сообщил Маркин.

После первого гола на 76-й минуте некоторые болельщики прорвались на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка.

Кроме того, на трибуне фанатов москвичей была драка, после которой одному человеку потребовалась госпитализация.

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