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    Федор Смолов: «У нас нет своего Криштиану. Я в полной уверенности, что он и не нужен»

    Теги Федор Смолов Криштиану Роналду сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов от матча 2-го тура группового раунда Кубка конфедераций против Португалии и противостояния с Криштиану Роналду.

    «Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае все крутится вокруг него.

    Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и, в частности моя, хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.

    На самом деле, я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Все покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои», – сказал Смолов.

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