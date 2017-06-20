Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов от матча 2-го тура группового раунда Кубка конфедераций против Португалии и противостояния с .

«Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае все крутится вокруг него.

Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и, в частности моя, хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.

На самом деле, я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Все покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои», – сказал Смолов.