Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из АПЛ, Франции и Китая

Форвард Криштиану Роналду, как уже сообщалось, намерен сменить клуб.

По данным радиостанции Cadena Cope, , агент 32-летнего португальца, уведомил руководство мадридцев о предложениях от английских, французских и китайских клубов.

Ранее стало известно, что , «ПСЖ» и «Монако» готовы заплатить за Роналду 180 миллионов евро, тогда как опция выкупа составляет 1 миллиард.

Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!