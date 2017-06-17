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    Агент Роналду сообщил «Реалу» о предложениях из АПЛ, Франции и Китая

    Теги ПСЖ Монако Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Жорже Мендеш

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, как уже сообщалось, намерен сменить клуб.

    По данным радиостанции Cadena Cope, Жорже Мендеш, агент 32-летнего португальца, уведомил руководство мадридцев о предложениях от английских, французских и китайских клубов.

    Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Монако» готовы заплатить за Роналду 180 миллионов евро, тогда как опция выкупа составляет 1 миллиард.

    Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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