Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о стоимости и функционировании стадиона .

О функционировании стадиона

«Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает. Хотя были мелкие детали – обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся.

Фанаты обычно приходят на матч за 15-20 минут до начала, тем не менее все 16 проходов рассчитаны так, что за один час могут пройти все зрители».

О стоимости стадиона – 43 миллиарда рублей

«Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год.

В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Это не самый дорогой стадион в мире».

Игроки жалуются, что на новом стадионе в Питере тяжело дышать. В чем дело?