Игорь Албин: «Цена стадиона в Петербурге адекватна. Это культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о стоимости и функционировании стадиона «Крестовский».
О функционировании стадиона
«Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает. Хотя были мелкие детали – обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся.
Фанаты обычно приходят на матч за 15-20 минут до начала, тем не менее все 16 проходов рассчитаны так, что за один час могут пройти все зрители».
О стоимости стадиона – 43 миллиарда рублей
«Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год.
В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Это не самый дорогой стадион в мире».
Игроки жалуются, что на новом стадионе в Питере тяжело дышать. В чем дело?
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