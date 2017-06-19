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    Игорь Албин: «Цена стадиона в Петербурге адекватна. Это культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия болельщики Крестовский Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о стоимости и функционировании стадиона «Крестовский».

    О функционировании стадиона

    «Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает. Хотя были мелкие детали – обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся.

    Фанаты обычно приходят на матч за 15-20 минут до начала, тем не менее все 16 проходов рассчитаны так, что за один час могут пройти все зрители».

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    «Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год.

    В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Это не самый дорогой стадион в мире».

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