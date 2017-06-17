Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал качество газона на стадионе «Санкт-Петербург» после матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0).

«Самое главное – удалось победить, готовились к игре. Не то, чтобы мандражировали, но это была первая игра, хотелось порадовать болельщиков.

На арене душновато дышать, поляна специфическая, надо привыкать, ноги садятся. Забей бы мы все свои моменты, то могли бы снять все вопросы быстрее. Но мы победили уверенно», – сказал Самедов.

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