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    Предварительный календарь РФПЛ-2017/18: первый тур стартует 16 июля, последний – 13 мая

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия сборная России РФПЛ Роман Бабаев ЧМ-2018 Суперкубок России календарь

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о предварительных сроках начала и окончания чемпионата России-2017/18.

    «Предварительно 16 июля – первый тур, а последний – 13 мая.

    Точно он [окончательный календарь] должен быть определен до 8 июня, может быть даже пораньше», – сказал Бабаев.

    Матч за Суперкубок России-2017 между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 14 июля в Черкизове.

    Следующий сезон завершится в середине мая, чтобы сборная России имела время на подготовку к ЧМ-2018, который начнется 14 июня.

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