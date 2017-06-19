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    Леонид Слуцкий: «В России очень серьезный интерес к футболу. Теперь «Халл» будет поддерживать много россиян»

    Теги Леонид Слуцкий болельщики Халл Д2 Англия

    Новый главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий заявил, что у английской команды теперь появится много болельщиков в России.

    «В России очень серьезный интерес к футболу – и не только к национальной сборной страны.

    Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будет поддерживать «Халл». Многие россияне желали мне удачи в моей первой серьезной работе в Англии.

    Может, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна. Возможно, мой опыт послужит хорошим примером для всех россиян», – сказал Слуцкий.

    Обращение Слуцкого к фанам «Халла». На английском и русском

    Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?

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