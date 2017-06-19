Новый главный тренер «Халла» заявил, что у английской команды теперь появится много болельщиков в России.

«В России очень серьезный интерес к футболу – и не только к национальной сборной страны.

Я гарантирую, что теперь много российских болельщиков будет поддерживать . Многие россияне желали мне удачи в моей первой серьезной работе в Англии.

Может, это откроет дверь для новых российских тренеров и игроков, потому что в России много талантов. Это большая страна. Возможно, мой опыт послужит хорошим примером для всех россиян», – сказал Слуцкий.

Обращение Слуцкого к фанам «Халла». На английском и русском

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