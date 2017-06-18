Новый главный тренер «Халла» оценил уровень футбола в чемпионшипе – втором по силе английском дивизионе.

«Безусловно, АПЛ – лучшая лига мира, но и в чемпионшипе очень высокий уровень футбола. Многие игроки, играющие здесь, так же выступают и за свои сборные.

Думаю, что чемпионшип, возможно, входит в топ-5 сильнейших лиг мира. Я считаю, что это очень серьезный турнир, и для меня это огромная возможность в карьере.

Английский язык учить непросто, но я учился по 8 часов в день в очень хорошей школе. У меня была цель и, думаю, это пошло мне на пользу. Для меня было важно выучить язык до того, как я получил работу. Было важно ехать работать в Англию уже зная язык.

Теперь я хочу получше познакомиться с городом . Я знаю немного истории, в курсе, что в этом году Халл стал культурным центром.

Некоторые английские друзья писали мне, что лучшая рыба и картофель фри в Англии именно в Халле, но я не сомневаюсь, что здесь у меня будет большой выбор в плане еды», – сказал Слуцкий.

Обращение Слуцкого к фанам «Халла». На английском и русском

Слуцкий – тренер «Халла». Что это за клуб?