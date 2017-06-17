Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    La Gazzetta dello Sport оценивает трансфер Роналду вместе с зарплатой в 400 млн евро

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Итальянское издание La Gazzetta dello Sport поделилось мнением о том, во сколько обойдется переход форварда «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб.

    32-летний португалец намерен покинуть мадридцев из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, «Реал» не защищает его.

    Трансфер нападающего вместе с его зарплатой La Gazzetta dello Sport оценивает в 400 миллионов евро.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

    «МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду 180 млн евро

    Опрос

    Сколько бы вы заплатили за Криштиану?

    17802 голосa 7
    • Точно меньше 100 млн
      34%
    • 100-150 млн
      42%
    • 200 млн
      24%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться