La Gazzetta dello Sport оценивает трансфер Роналду вместе с зарплатой в 400 млн евро
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport поделилось мнением о том, во сколько обойдется переход форварда «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб.
32-летний португалец намерен покинуть мадридцев из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, «Реал» не защищает его.
Трансфер нападающего вместе с его зарплатой La Gazzetta dello Sport оценивает в 400 миллионов евро.
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