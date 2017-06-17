Игроки «Реала» считают, что Роналду подпишет новый контракт с клубом

Футболисты уверены, что нападающий Криштиану Роналду подпишет новый контракт, если мадридский клуб предложит его.

По мнению игроков, новое соглашение решит проблемы Роналду, разочарованного действиями налоговых органов, которые подозревают португальца в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Роналду принял решение покинуть клуб еще в апреле.

Трансфер игрока вместе с зарплатой оценивается в 400 миллионов евро.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!