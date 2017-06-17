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    Игроки «Реала» считают, что Роналду подпишет новый контракт с клубом

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Футболисты «Реала» уверены, что нападающий Криштиану Роналду подпишет новый контракт, если мадридский клуб предложит его.

    По мнению игроков, новое соглашение решит проблемы Роналду, разочарованного действиями налоговых органов, которые подозревают португальца в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро. 

    Ранее сообщалось, что Роналду принял решение покинуть клуб еще в апреле. 

    Трансфер игрока вместе с зарплатой оценивается в 400 миллионов евро.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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