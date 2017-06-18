Шандор Варга: «Венгер может лично посетить одну из игр России на Кубке конфедераций, чтобы посмотреть на Головина»
Известный агент Шандор Варга подтвердил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин интересен «Арсеналу».
«Венгер несколько раз звонил мне по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился своим мнением об игроке. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счет со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина?
В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия и посмотрит еще несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – сказал Варга.
Как сообщал Sports.ru, клубы находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу игрока. Сумма сделки – около 10 миллионов фунтов.
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