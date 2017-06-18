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    Sports.ru

    Шандор Варга: «Венгер может лично посетить одну из игр России на Кубке конфедераций, чтобы посмотреть на Головина»

    Теги ЦСКА Арсен Венгер Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Шандор Варга Александр Головин

    Известный агент Шандор Варга подтвердил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин интересен «Арсеналу».

    «Венгер несколько раз звонил мне по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился своим мнением об игроке. Арсен попросил навести справки о нем у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счет со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина?

    В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия и посмотрит еще несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком», – сказал Варга.

    Как сообщал Sports.ru, клубы находятся на завершающей стадии переговоров по трансферу игрока. Сумма сделки – около 10 миллионов фунтов.

    Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

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