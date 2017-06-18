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    Евгений Гинер: «Зачем Головину переходить в средний иностранный клуб?»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Александр Головин

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возможном уходе Александра Головина в «Арсенал».

    «Суть в том, что ни один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

    Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», – заявил Гинер.

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