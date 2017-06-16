Главный тренер сборной России Станислав Черчесов описал настрой на игру с командой Новой Зеландии, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

– 23 футболиста, которые в составе, здоровы, готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили.

– Если выиграете, все скажут, что это всего лишь Новая Зеландия, если проиграете – критика. Это несправедливо?

– Слово «если» мы вообще не любим, мы его оставим в сторону. Есть игра, все решится на поле. Слово «если» – это сомнения. Сомнения – это уже проигрыш.

– Путин вчера говорил о сборной.

– Мы все читаем. Раз президент говорит о сборных, значит, мы небезразличны. Раз он сказал, что налицо прогресс – значит, следит. Если можно, давайте про футбол.

– Какие ожидания перед вашей первой официальной игрой?

– Это правильный вопрос, а то я думал, сколько уже официальных игр провел. Ощущения такие же как всегда. Если они у вас другие, можете поделиться с нами.

– Премиальные обещаны за выход в полуфинал?

– Я просил про футбол. Это к футболу относится? Это не экономический форум.

- Вы рады, что у вас все игроки играют дома или хотели бы, чтобы были легионеры?

– Вы счастливый человек, который может наперед так долго думать, планировать. Наша задача – здесь и сейчас. Поздравляю вас еще раз, вы как-то все о будущем, а мы о сегодняшнем, – сказал Черчесов.