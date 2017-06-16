Моуринью хочет купить Дайера, «Тоттенхэм» просит 50 млн фунтов

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет купить игрока Эрика Дайера.

«Шпоры» требуют от 50 миллионов фунтов. Моуринью считает, что Дайер заменит Майкла Кэррика, и ясно дал понять руководству, что этот игрок ему нужен.

Дайер подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» в сентябре. Он получает по нему 70 тысяч фунтов в неделю. В случае перехода в «МЮ» игрок может рассчитывать на зарплату свыше 150 тысяч фунтов в неделю.

Подробную статистику выступлений Дайера вы можете посмотреть здесь.