Хамес интересен 6 клубам, но никто не готов платить за него 75 млн евро
«Реал» намерен этим летом продать атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.
Президент мадридцев Флорентино Перес хотел бы сохранить 25-летнего колумбийца, но игрок не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана.
«Реал» готов отпустить Хамеса за 75 миллионов евро, но ни один из шести клубов, интересующихся футболистом, не предлагает за него таких денег.
«Манчестер Юнайтед» предлагает только 50 миллионов евро, «Интер» – не больше 40 миллионов. «ПСЖ», которому своего клиента предложил агент Жорже Мендеш, сперва намерен определиться с будущим Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.
Хамес также интересен «Арсеналу», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но и эти клубы не предложат за него 75 миллионов.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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