Хамес интересен 6 клубам, но никто не готов платить за него 75 млн евро

намерен этим летом продать атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

Президент мадридцев Флорентино Перес хотел бы сохранить 25-летнего колумбийца, но игрок не входит в планы главного тренера команды .

готов отпустить Хамеса за 75 миллионов евро, но ни один из шести клубов, интересующихся футболистом, не предлагает за него таких денег.

предлагает только 50 миллионов евро, «Интер» – не больше 40 миллионов. , которому своего клиента предложил агент Жорже Мендеш, сперва намерен определиться с будущим Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе.

Хамес также интересен , «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но и эти клубы не предложат за него 75 миллионов.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.