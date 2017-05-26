«МЮ» намерен купить не больше четырех игроков летом
«Манчестер Юнайтед» не планирует проводить капитальную перестройку состава ближайшим летом.
Английский клуб намерен купить четверых новых футболистов, но не больше. Тренер Жозе Моуринью предоставил список трансферных целей руководству. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в центральном защитнике, хавбеке, атакующем игроке и чистом форварде.
Основным кандидатом на место в центре обороны считается Майкл Кин из «Бернли». Другой вариант – Виргил ван Дейк из «Саутгемптона».
«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Эрике Дайере, хавбеке «Челси» Виллиане и атакующем игроке «Атлетико» Антуане Гризманне.
Если форвард Златан Ибрагимович покинет манкунианский клуб, то приоритетной целью станет покупка чистого нападающего. На эту роль рассматриваются Ромелу Лукаку из «Эвертона» и Андреа Белотти из «Торино».
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