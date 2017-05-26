«МЮ» намерен купить не больше четырех игроков летом

не планирует проводить капитальную перестройку состава ближайшим летом.

Английский клуб намерен купить четверых новых футболистов, но не больше. Тренер предоставил список трансферных целей руководству. «Манчестер Юнайтед» заинтересован в центральном защитнике, хавбеке, атакующем игроке и чистом форварде.

Основным кандидатом на место в центре обороны считается Майкл Кин из «Бернли». Другой вариант – Виргил ван Дейк из «Саутгемптона».

«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в полузащитнике «Тоттенхэма» Эрике Дайере, хавбеке Виллиане и атакующем игроке «Атлетико» Антуане Гризманне.

Если форвард покинет манкунианский клуб, то приоритетной целью станет покупка чистого нападающего. На эту роль рассматриваются Ромелу Лукаку из и Андреа Белотти из «Торино».