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    «Матч! Футбол 1» покажет все игры КК-2017, Орлов прокомментирует матч Новая Зеландия – Португалия

    Теги сборная Португалии сборная Германии сборная России сборная Чили сборная Австралии телевидение сборная Мексики сборная Новой Зеландии Валерий Карпин сборная Камеруна Геннадий Орлов Юрий Розанов Федор Погорелов Георгий Черданцев Константин Генич Кубок конфедераций Роман Трушечкин Денис Казанский Тимур Журавель Нобель Арустамян Михаил Поленов Артем Шмельков Михаил Моссаковский Александр Шмурнов Сергей Кривохарченко Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Роман Гутцайт

    Пресс-служба субхолдинга «ГПМ Матч» сообщила о том, что в рамках расширения аудитории телезрителей Кубка конфедераций 2017 тематический телеканал «Матч! Футбол 1» покажет все игры турнира.

    17 июня

    Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт – Валерий Карпин.

    18 июня

    Португалия – Мексика. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Нобель Арустамян.

    Камерун – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Михаил Поленов.

    19 июня

    Австралия – Германия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Роман Нагучев.

    21 июня

    Россия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Юрий Розанов и Тимур Журавель.

    Мексика – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Артем Шмельков.

    22 июня

    Камерун – Австралия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Федор Погорелов.

    Германия – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Сергей Кривохарченко.​

    24 июня

    Новая Зеландия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Геннадий Орлов.

    Россия – Мексика. В записи в 20.10. Комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.

    25 июня

    Германия – Камерун. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Георгий Черданцев.

    Чили – Австралия. В записи в 20.10. Комментирует Юрий Розанов.

    28 июня

    Полуфинал 1. A1 – B2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Константин Генич и Нобель Арустамян.

    29 июня

    Полуфинал 2. B1 – A2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Роман Трушечкин и Александр Шмурнов.

    2 июля

    Матч за 3-е место. Прямая трансляция в 15.00. Комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт.

    Финал. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Денис Казанский и Тимур Журавель.

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