«Матч! Футбол 1» покажет все игры КК-2017, Орлов прокомментирует матч Новая Зеландия – Португалия

Пресс-служба субхолдинга «ГПМ Матч» сообщила о том, что в рамках расширения аудитории телезрителей Кубка конфедераций 2017 тематический телеканал «Матч! Футбол 1» покажет все игры турнира.

17 июня

Россия – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют Роман Гутцайт и Константин Генич. Эксперт – .

18 июня

Португалия – Мексика. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует .

Камерун – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Михаил Поленов.

19 июня

Австралия – Германия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Роман Нагучев.

21 июня

Россия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментируют и Тимур Журавель.

Мексика – Новая Зеландия. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Артем Шмельков.

22 июня

Камерун – Австралия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Федор Погорелов.

Германия – Чили. Прямая трансляция в 20.45. Комментирует Сергей Кривохарченко.​

24 июня

Новая Зеландия – Португалия. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует .

Россия – Мексика. В записи в 20.10. Комментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский.

25 июня

Германия – Камерун. Прямая трансляция в 17.45. Комментирует Георгий Черданцев.

Чили – Австралия. В записи в 20.10. Комментирует .

28 июня

Полуфинал 1. A1 – B2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют и .

29 июня

Полуфинал 2. B1 – A2. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Роман Трушечкин и Александр Шмурнов.

2 июля

Матч за 3-е место. Прямая трансляция в 15.00. Комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Гутцайт.

Финал. Прямая трансляция в 21.00. Комментируют Денис Казанский и Тимур Журавель.

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