На Украине не будет показан Кубок конфедераций

В ФИФА сообщили, что конфедераций-2017 не будет транслироваться на территории Украины.

«На время ответа (13 июня 2017 года) Европейский вещательный союз, который владеет правами показа Кубка конфедераций, не реализовал их на Украине.

Что касается телевизионных прав на , они были предоставлены НОТУ», – сообщили в медиадепартаменте ФИФА.

НОТУ пока не решила, что делать с правами показа чемпионата мира. Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не будет транслировать ЧМ-2018 даже под угрозой увольнения, если сборная Украины поедет в Россию.