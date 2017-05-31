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    «Реал» отказался продать Хамеса «Интеру» за 42 млн евро

    Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Хамес Родригес

    «Реал» отклонил предложение «Интера» о покупке полузащитника Хамеса Родригеса.

    Сообщается, что миланцы предлагали за 25-летнего колумбийца 42 миллиона евро, но мадридский клуб ответил отказом.

    Ранее стало известно, что «Реал» готов продать Хамеса не менее чем за 75 миллионов.

    Кроме того, сам игрок уже достиг предварительной договоренности с «Манчестер Юнайтед», который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

    «Интер» по итогам прошедшего чемпионата Италии занял 7-е место, не получив путевку в еврокубки.

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