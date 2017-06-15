«Милан» готов арендовать Белотти за 20 млн евро с обязательством выкупа за 60 млн

Нападающий «Торино» Андреа Белотти по-прежнему является трансферной целью .

Сумма отступных в контракте 23-летнего форварда сборной Италии составляет 100 миллионов евро, однако сделка может быть оформлена за 80 миллионов.

готов арендовать Белотти за 20 миллионов евро с обязательством выкупа игрока через год за 60 миллионов.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Белотти в 35 матчах забил 26 голов и отдал 8 результативных передач. Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

Год петуха. Главная надежда итальянского футбола

Забивает на автопилоте. Уникальность Андреа Белотти