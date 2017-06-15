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    «Милан» готов арендовать Белотти за 20 млн евро с обязательством выкупа за 60 млн

    Теги Милан Торино серия А Италия возможные трансферы Андреа Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти по-прежнему является трансферной целью «Милана».

    Сумма отступных в контракте 23-летнего форварда сборной Италии составляет 100 миллионов евро, однако сделка может быть оформлена за 80 миллионов.

    «Милан» готов арендовать Белотти за 20 миллионов евро с обязательством выкупа игрока через год за 60 миллионов.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Белотти в 35 матчах забил 26 голов и отдал 8 результативных передач. Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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