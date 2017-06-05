«Зенит» отказался от трансфера Белотти после того, как «Торино» запросил 70 млн евро

утратил интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.

Сообщается, что питерцы не стали вступать в серьезные контакты с туринским клубом, поскольку тот потребовал за 23-летнего игрока сборной Италии 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что отступные за Белотти для зарубежных клубов составляют 100 миллионов.

В 35 матчах минувшего чемпионата Италии форвард забил 26 голов и сделал 8 результативных передач, став третьим в гонке снайперов турнира.

Константин Сарсания: «Белотти – прекрасный нападающий, но очень дорогой»