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    «Зенит» отказался от трансфера Белотти после того, как «Торино» запросил 70 млн евро

    Теги Зенит Торино Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Андреа Белотти

    «Зенит» утратил интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.

    Сообщается, что питерцы не стали вступать в серьезные контакты с туринским клубом, поскольку тот потребовал за 23-летнего игрока сборной Италии 70 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что отступные за Белотти для зарубежных клубов составляют 100 миллионов.

    В 35 матчах минувшего чемпионата Италии форвард забил 26 голов и сделал 8 результативных передач, став третьим в гонке снайперов турнира.

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