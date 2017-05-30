«Арсенал» готов предложить за Белотти 60 млн евро, «Челси» и «МЮ» – 70 млн

Нападающий Андреа Белотти интересен английским топ-клубам.

24-летним форвардом сборной Италии, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, интересуются «Арсенал», «Челси» и .

«Арсенал» готов предложить за Белотти 60 миллионов евро, и «МЮ» – 70 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

У всех трех клубов есть и другие варианты усиления атаки, поэтому маловероятно, что они в ближайшее время решат удовлетворить требования , а туринцы при этом не намерены снижать ценник.

Белотти в 35 матчах серии А минувшего сезона забил 26 голов, отдал 8 результативных передач и вошел в тройку лучших бомбардиров.

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