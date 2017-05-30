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    «Арсенал» готов предложить за Белотти 60 млн евро, «Челси» и «МЮ» – 70 млн

    Теги Торино Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Андреа Белотти

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти интересен английским топ-клубам.

    24-летним форвардом сборной Италии, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, интересуются «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Арсенал» готов предложить за Белотти 60 миллионов евро, «Челси» и «МЮ» – 70 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    У всех трех клубов есть и другие варианты усиления атаки, поэтому маловероятно, что они в ближайшее время решат удовлетворить требования «Торино», а туринцы при этом не намерены снижать ценник.

    Белотти в 35 матчах серии А минувшего сезона забил 26 голов, отдал 8 результативных передач и вошел в тройку лучших бомбардиров.

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