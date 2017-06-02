Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гризманн согласился переподписать контракт с «Атлетико» на улучшенных условиях

    Теги Манчестер Юнайтед Атлетико примера Испания Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит выступления за клуб.

    Француз договорился с мадридцами о новом контракте. «Атлетико» повысил игроку зарплату. Как сообщает As, зарплата, которую футболисту предложили «матрасники», выше зарплаты по любому из предложений других клубов.

    Ранее Гризманн отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» как минимум этим летом.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться