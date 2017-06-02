Гризманн согласился переподписать контракт с «Атлетико» на улучшенных условиях

Нападающий Антуан Гризманн продолжит выступления за клуб.

Француз договорился с мадридцами о новом контракте. повысил игроку зарплату. Как сообщает As, зарплата, которую футболисту предложили «матрасники», выше зарплаты по любому из предложений других клубов.

Ранее Гризманн отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» как минимум этим летом.