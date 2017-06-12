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    «Милан» согласовал трансфер Андре Силвы за 38 млн евро

    Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия возможные трансферы Андре Силва

    Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан».

    Сообщается, что «драконы» согласились отпустить 21-летнего португальца в итальянский клуб за 38 миллионов евро, несмотря на то, что в его контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов.

    «Порту» снизил цену, поскольку ему нужно было срочно продать Силву из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

    Сегодня нападающий пройдет в «Милане» медосмотр, после чего подпишет 5-летний контракт.

    Ранее стало известно, что на Силву также претендовал «Зенит».

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