«Милан» согласовал трансфер Андре Силвы за 38 млн евро
Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан».
Сообщается, что «драконы» согласились отпустить 21-летнего португальца в итальянский клуб за 38 миллионов евро, несмотря на то, что в его контракте прописаны отступные в размере 60 миллионов.
«Порту» снизил цену, поскольку ему нужно было срочно продать Силву из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
Сегодня нападающий пройдет в «Милане» медосмотр, после чего подпишет 5-летний контракт.
Ранее стало известно, что на Силву также претендовал «Зенит».
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