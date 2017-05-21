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    Daily Mail: «Челси» сделал запрос в ЦСКА о трансфере Головина

    Теги ЦСКА Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси».

    Сообщается, что лондонцы уже сделали запрос в армейский клуб о возможном переходе 20-летнего игрока сборной России, чей трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте и спортивный директор Майкл Эменало также обсуждают варианты с Ромелу Лукаку («Эвертон»), Виргилом ван Дейком («Саутгемптон»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Тьемуэ Бакайоко («Монако»).

    В 29 матчах текущего чемпионата России на счету Головина по 3 гола и результативных передачи.

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