Данни стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне по версии болельщиков
Полузащитник Данни признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона.
Португалец набрал 32,5 процента голосов болельщиков.
В минувшем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей в премьер-лиге, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. Ранее стало известно, что хавбек продолжит карьеру в другом клубе.
Вратарь Андрей Лунев занял второе место в рейтинге. Он набрал 22,1 процента голосов. Полузащитник Жулиано занял третье место. На счету бразильца 20,5 процента.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.