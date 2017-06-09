Данни стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне по версии болельщиков

Полузащитник Данни признан лучшим игроком по итогам сезона.

Португалец набрал 32,5 процента голосов болельщиков.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей в премьер-лиге, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. Ранее стало известно, что хавбек продолжит карьеру в другом клубе.

Вратарь Андрей Лунев занял второе место в рейтинге. Он набрал 22,1 процента голосов. Полузащитник занял третье место. На счету бразильца 20,5 процента.

Данни покидает «Зенит». Теперь окончательно