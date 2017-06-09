Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Данни стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне по версии болельщиков

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия рейтинги Жулиано Андрей Лунев

    Полузащитник Данни признан лучшим игроком «Зенита» по итогам сезона.

    Португалец набрал 32,5 процента голосов болельщиков.

    В минувшем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей в премьер-лиге, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. Ранее стало известно, что хавбек продолжит карьеру в другом клубе.

    Вратарь Андрей Лунев занял второе место в рейтинге. Он набрал 22,1 процента голосов. Полузащитник Жулиано занял третье место. На счету бразильца 20,5 процента.

    Данни покидает «Зенит». Теперь окончательно

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться