Спортивный директор Константин Сарсания описал ситуацию с травмой нападающего .

«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.

Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, мини-операция, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.

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