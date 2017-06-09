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    Константин Сарсания: «Дзюба может перенести мини-операцию, тогда он пропустит месяц»

    Теги Зенит Артем Дзюба Константин Сарсания Премьер-лига Россия травмы

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания описал ситуацию с травмой нападающего Артема Дзюбы.

    «Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.

    Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, мини-операция, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.

    Человек, который собирает новый «Зенит»

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