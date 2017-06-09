Константин Сарсания: «Дзюба может перенести мини-операцию, тогда он пропустит месяц»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания описал ситуацию с травмой нападающего Артема Дзюбы.
«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать.
Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, мини-операция, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.
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