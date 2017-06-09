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    «Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан

    «Реал» намерен продлить контракт с тренером Зинедином Зиданом.

    Ожидается, что стороны заключат новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года.

    «Реал» повысит зарплату тренера. Зидан приблизится к наиболее высокооплачиваемым коллегам.

    За два неполных сезона француз дважды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, по разу привел команду к победам в чемпионате Испании, Суперкубке Европы и чемпионате мира среди клубов.

    Действующий контракт Зидана рассчитан до лета 2018 года.

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