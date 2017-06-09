Джанаев покинул «Ростов»

объявил, что вратарь Сослан Джанаев не останется в команде.

«За три года «Ростов» для меня стал по-настоящему родным. Здесь были сыграны исторические и незабываемые игры для нас. Безусловно, эти три года стали самыми яркими в моей карьере! Это великолепное время, которое я провел в Ростове, не забуду никогда! Я горжусь, что был частью этой семьи под названием ФК «Ростов»!!!

Особенно благодарен нашим болельщикам, которые после побед и обидных поражений всегда были рядом с командой, сохраните это! Огромное спасибо каждому, кто вложил частичку себя в успех команды, каждому игроку, который сражался за нашу непобежденную крепость «Олимп-2»!!! Спасибо нашему гениальному тренерскому штабу за то, что воспитали команду мужиков!!! Спасибо персоналу, за ваш труд, вы лучшие. Часть меня, всегда останется здесь!!! Удачи, «Ростов»!» – написал по этому поводу сам голкипер.

Как рассыпается «Ростов»