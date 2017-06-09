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    Навас и Медведев покинули «Ростов»

    Теги Ростов Премьер-лига Россия трансферы Сесар Навас Никита Медведев

    «Ростов» сообщил, что защитник Сесар Навас и голкипер Никита Медведев не останутся в команде.

    «В составе «Ростова» Сесар Навас провел два сезона, стал серебряным призером РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Испанский защитник был настоящим лидером обороны нашей команды и любимцем болельщиков. 

    Мы желаем Сесару всегда оставаться таким же надежным защитником и добрым, позитивным человеком. Спасибо тебе за все, Сесар!

    Никита Медведев в составе нашей команды дебютировал в премьер-лиге, Лиге Европы, а также установил рекорд России по количеству сухих минут подряд в рамках РФПЛ.

    Мы благодарим Никиту Медведева за его уверенную игру в воротах «Ростова» и желаем ему новых рекордов и выдающихся карьерных достижений», – сказано в заявлениях клуба.

    «Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, проведенных мной в «Ростове». Это были два чудесных сезона как в профессиональном, так и в личном аспекте.

    Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю вам удачи в следующих сезонах! С любовью, Сесар Навас», – попрощался защитник.

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