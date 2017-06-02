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    Сарсания о медиках «Зенита»: «Хочется понять, почему Файзулин так долго не играет и что с Дзюбой»

    Теги Зенит Артем Дзюба Виктор Файзулин Константин Сарсания Премьер-лига Россия сборная России травмы Кубок конфедераций

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мыслями по поводу того, что форвард Артем Дзюба не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

    «Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю. Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба «Зенита», который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде.

    Мы должны четко понять, что произошло с игроком. Решение об операции – это компетенция медицинского штаба. С Артемом я пока не говорил.

    Когда сформируем медицинский штаб, тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет Виктор Файзулин и что с Артемом Дзюбой», – сказал функционер.

    В мае в «Зените» сменилось руководство. Сергей Фурсенко вернулся на пост президента клуба, Сарсания вновь стал спортивным директором.

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