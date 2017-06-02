Спортивный директор Константин Сарсания поделился мыслями по поводу того, что форвард не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

«Пока сложно что-то комментировать, потому что о ситуации только узнал. Деталей не знаю. Эти вопросы – в компетенции медицинского штаба «Зенита», который сейчас будет сформирован, с небольшими изменениями, в команде.

Мы должны четко понять, что произошло с игроком. Решение об операции – это компетенция медицинского штаба. С Артемом я пока не говорил.

Когда сформируем медицинский штаб, тогда будет объявление. Кандидатов необходимо утвердить. В прошлом году не все устраивало. Хотелось бы понять лучше, почему так долго не играет и что с Артемом Дзюбой», – сказал функционер.

В мае в «Зените» сменилось руководство. Сергей Фурсенко вернулся на пост президента клуба, Сарсания вновь стал спортивным директором.