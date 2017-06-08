Луческу может продолжить работу в «Зените»

Бывший главный тренер Мирча Луческу обсуждает возможность продолжения сотрудничества с клубом из Санкт-Петербурга.

71-летний румынский специалист в конце мая был отправлен в отставку. «Зенит» на его место назначил Роберто Манчини.

«Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что греческий ПАОК не договорился о контракте с Луческу.

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