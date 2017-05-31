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    Луческу хочет получить от «Зенита» неустойку 2 млн евро

    Теги Зенит Премьер-лига Россия бизнес Мирча Луческу

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу признался, что зря согласился на работу в питерском клубе.

    «Возглавить «Зенит» было большой ошибкой», — сказал Луческу.

    Сообщается, что 71-летний румынский специалист рассчитывает получить от «Зенита» компенсацию в размере 2 миллионов евро – половину за оставшийся год контракта, который был досрочно расторгнут.

    При Луческу «Зенит» занял в чемпионате России 3-е место и выиграл лишь один трофей – Суперкубок России.

    «Спорт-Экспресс»: контракт «Зенита» с Луческу не содержит пункта о неустойке

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