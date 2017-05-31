Луческу хочет получить от «Зенита» неустойку 2 млн евро

Бывший главный тренер Мирча Луческу признался, что зря согласился на работу в питерском клубе.

«Возглавить «Зенит» было большой ошибкой», — сказал Луческу.

Сообщается, что 71-летний румынский специалист рассчитывает получить от «Зенита» компенсацию в размере 2 миллионов евро – половину за оставшийся год контракта, который был досрочно расторгнут.

При Луческу «Зенит» занял в чемпионате России 3-е место и выиграл лишь один трофей – Суперкубок России.

«Спорт-Экспресс»: контракт «Зенита» с Луческу не содержит пункта о неустойке