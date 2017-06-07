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    Президент «Рубина»: «Наши интересы с Бердыевым совпали, осталось решить вопрос с Грасией»

    Теги Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Хавьер Грасия

    Новый президент «Рубина» Радик Шаймиев дал первое интервью после своего назначения. По его словам, единственным препятствием назначению Курбана Бердыева на пост главного тренера служит неоконченный процесс увольнения Хавьера Грасии с этой должности.

    — Дальше будут вопросы и про стратегию, но начать хотелось бы с самого обсуждаемого и ожидаемого — назначения Бердыева главным тренером.

    — Согласен. Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

    — Значит он возвращается?

    — На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасией. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайший срок. Мы ждем его решения.

    — То есть вы не будете принимать участие в этом разговоре?

    — Нет, от «ТАИФа» будет кто-то, но я думаю, что это вопрос и договоренности прежнего руководства.

    — А с Курбаном Бекиевичем на какой срок вы планируете заключать контракт? Оговаривались ли уже условия?

    — Условия контракта пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет.

    — Выдвигал ли он какие-то свои условия? В частности, всем известно, что Бердыев мечтает о создании своей футбольной школы.

    — Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало, — сказал Шаймиев.

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