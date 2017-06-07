Новый президент Радик Шаймиев дал первое интервью после своего назначения. По его словам, единственным препятствием назначению на пост главного тренера служит неоконченный процесс увольнения с этой должности.

— Дальше будут вопросы и про стратегию, но начать хотелось бы с самого обсуждаемого и ожидаемого — назначения Бердыева главным тренером.

— Согласен. Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

— Значит он возвращается?

— На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасией. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайший срок. Мы ждем его решения.

— То есть вы не будете принимать участие в этом разговоре?

— Нет, от «ТАИФа» будет кто-то, но я думаю, что это вопрос и договоренности прежнего руководства.

— А с Курбаном Бекиевичем на какой срок вы планируете заключать контракт? Оговаривались ли уже условия?

— Условия контракта пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет.

— Выдвигал ли он какие-то свои условия? В частности, всем известно, что Бердыев мечтает о создании своей футбольной школы.

— Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало, — сказал Шаймиев.

«Рубин» перешел под контроль «ТАИФа». Что это означает?